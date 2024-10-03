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İstanbul'da Üsküdar Açıklarında İki Yük Gemisi Çarpıştı

İstanbul'da Üsküdar Açıklarında İki Yük Gemisi Çarpıştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.10.2024 - 17:30 Son Güncelleme: 03.10.2024 - 17:57

Batum’da Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. 

Gemilerin Ahırkapı açıklarına çekilmesi için çalışma başlatıldı.

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İLK GÖRÜNTÜLER...

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi.'

Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Parka doğru geliyor, parkı boşaltın" dedikten sonra, diğer gemiye ise, "Kaçın kurtulun" dediği duyuldu.

Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Parka doğru geliyor, parkı boşaltın" dedikten sonra, diğer gemiye ise, "Kaçın kurtulun" dediği duyuldu.

KAZA SONRASI GÖRÜNTÜLER...

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