İstanbul'da Üsküdar Açıklarında İki Yük Gemisi Çarpıştı
İstanbul'da Üsküdar Açıklarında İki Yük Gemisi Çarpıştı
Batum’da Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.
Gemilerin Ahırkapı açıklarına çekilmesi için çalışma başlatıldı.
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İLK GÖRÜNTÜLER...
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Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.
Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Parka doğru geliyor, parkı boşaltın" dedikten sonra, diğer gemiye ise, "Kaçın kurtulun" dediği duyuldu.
KAZA SONRASI GÖRÜNTÜLER...
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