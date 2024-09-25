Oğuzhan Uğur Yeniden Başlayan Arena Programında: Jahrein İçin Sözcü TV’yi Eleştirdi

Usta gazeteci Uğur Dündar’ın unutulmazlar arasında yer alan Arena programı bugün yeniden Sözcü TV ekranlarındaydı. Programın ilk konuğu ise Oğuzhan Uğur oldu. Uğur, Sözcü TV’de Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç hakkında yapılan bir haberi eleştirdi.