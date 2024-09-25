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Oğuzhan Uğur Yeniden Başlayan Arena Programında: Jahrein İçin Sözcü TV’yi Eleştirdi

Oğuzhan Uğur Yeniden Başlayan Arena Programında: Jahrein İçin Sözcü TV’yi Eleştirdi

Oğuzhan Uğur
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 23:09

Usta gazeteci Uğur Dündar’ın unutulmazlar arasında yer alan Arena programı bugün yeniden Sözcü TV ekranlarındaydı. Programın ilk konuğu ise Oğuzhan Uğur oldu. Uğur, Sözcü TV’de Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç hakkında yapılan bir haberi eleştirdi.

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Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç, bir yayında söylediği sözler nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç, bir yayında söylediği sözler nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bugün yeniden yayın hayatına başlayan Arena programına konuk olan Oğuzhan Uğur, Jahrein’in 12 gündür tutuklu olmasının haksız olduğunu söyledi.

Bugün yeniden yayın hayatına başlayan Arena programına konuk olan Oğuzhan Uğur, Jahrein’in 12 gündür tutuklu olmasının haksız olduğunu söyledi.

Uğur ayrıca Sözcü TV’de yapılan Jahrein haberini de eleştirdi ve kanalın genel yayın yönetmenine “özür dilemesiniz” dediğini açıkladı.

Uğur ayrıca Sözcü TV’de yapılan Jahrein haberini de eleştirdi ve kanalın genel yayın yönetmenine “özür dilemesiniz” dediğini açıkladı.

İşte Oğuz Uğur’un açıklamaları 👇

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elfo3

Milletin anasına söven adamı mı savunacaklardı yani

Naci Kir

Hosgöru paradoksu, siyasete yan kayiyor.

Metin ulaş

Çin malı Kemalist Uğur Dündar