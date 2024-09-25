Oğuzhan Uğur Yeniden Başlayan Arena Programında: Jahrein İçin Sözcü TV’yi Eleştirdi
Oğuzhan Uğur Yeniden Başlayan Arena Programında: Jahrein İçin Sözcü TV’yi Eleştirdi
Usta gazeteci Uğur Dündar’ın unutulmazlar arasında yer alan Arena programı bugün yeniden Sözcü TV ekranlarındaydı. Programın ilk konuğu ise Oğuzhan Uğur oldu. Uğur, Sözcü TV’de Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç hakkında yapılan bir haberi eleştirdi.
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Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç, bir yayında söylediği sözler nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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Bugün yeniden yayın hayatına başlayan Arena programına konuk olan Oğuzhan Uğur, Jahrein’in 12 gündür tutuklu olmasının haksız olduğunu söyledi.
Uğur ayrıca Sözcü TV’de yapılan Jahrein haberini de eleştirdi ve kanalın genel yayın yönetmenine “özür dilemesiniz” dediğini açıkladı.
İşte Oğuz Uğur’un açıklamaları 👇
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Milletin anasına söven adamı mı savunacaklardı yani
Hosgöru paradoksu, siyasete yan kayiyor.
Çin malı Kemalist Uğur Dündar