'Müstehcen' Paylaşımları Nedeniyle Gözaltına Alınmıştı: Jahrein Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
'Müstehcen' Paylaşımları Nedeniyle Gözaltına Alınmıştı: Jahrein Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldığını açıklamıştı. Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Ahmet Sonuç hakkında ''X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi'' dedi.
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığını açıklamıştı. Bu olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
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Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, '''JAHREİN' isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.''denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Ahmet Sonuç hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Değirmenci paylaşımında, ''X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi'' diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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Jahrein'in ifadesi ortaya çıktı. Jahrein'in ifadesinde “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Her çağrıldığımda gelip ifademi veriyorum. Olay üzerine kendim gelip teslim oldum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı aksi taktirde adli kontrol uygulanmasını talep ederim” dediği görüldü.
İşte Jahrein'in ifadesi:
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