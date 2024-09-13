Narin'in Tutuklu Amcası Salim Güran Hakkında Yeni Gelişme: Yeniden İfadesi Alınacak
Narin'in Tutuklu Amcası Salim Güran Hakkında Yeni Gelişme: Yeniden İfadesi Alınacak
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan Narin'in amcası Salim Güran'ın, yeniden ifadesi alınmak üzere yeniden savcılığa getirildi. Serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti.
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Narin'in cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran, gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi. 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürüyor.
Dün gözaltında alınan 22 kişinin 12 saat süren savcılık sorgusu tamamlandı. 9 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler arasında Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran bulunuyor. Anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklanmaya sevk edildi. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 13 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi.
Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran, ifadesine başvurulmak üzere savcılığa getirildi. Güran'ın yeniden ifadesinin alınacağı öğrenildi. Öte yandan sabah saatlerinde serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi.
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