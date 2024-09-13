Narin'in Tutuklu Amcası Salim Güran Hakkında Yeni Gelişme: Yeniden İfadesi Alınacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan Narin'in amcası Salim Güran'ın, yeniden ifadesi alınmak üzere yeniden savcılığa getirildi. Serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi.