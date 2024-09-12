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Cinsel İstismar İddiasına Yanıt Geldi: Öldürülen Narin ile İlgili Ön Adli Tıp Raporu Çıktı

Cinsel İstismar İddiasına Yanıt Geldi: Öldürülen Narin ile İlgili Ön Adli Tıp Raporu Çıktı

Diyarbakır cinsel istismar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 18:36 Son Güncelleme: 12.09.2024 - 18:50

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu çıktı. 

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti.

Narin'in cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran, gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.

Narin'in cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran, gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.

Narin’in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanırken, gözaltında bulunan 22 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Bu olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Herkesin merak ettiği soruya cevap geldi.

Narin’in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanırken, gözaltında bulunan 22 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Bu olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Herkesin merak ettiği soruya cevap geldi.

Narin'in cinsel istismara uğradığı iddia edilirken, adli tıp raporundan küçük bir detay paylaşıldı.

Narin'in cinsel istismara uğradığı iddia edilirken, adli tıp raporundan küçük bir detay paylaşıldı.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Açıklanan rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Açıklanan rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.
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Cindirella Man

Söz konusu rapor devlet kurumundan geliyorsa durup düşünmek lazım devletin hiç bir kurumuna güven kalmadı 😞

tom lee jones

kipraa cildirmis gibisin?Sugarcoatingler whitewashingler girla!hayrola?Goebbels kurumlarinin soylediklerine tapiyorsun sanirim.

Eray

Bu rapor Mustafa Sarıgül’ün rapor aldığı Ulusal Kriminal Bürosundan çıkmamıştır inşallah