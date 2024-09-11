Narin'in Tutuklu Amcası Hakkında Yeni Gelişme: Muhtarlık Görevinden Alındı
Narin'in Tutuklu Amcası Hakkında Yeni Gelişme: Muhtarlık Görevinden Alındı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu amcası muhtarlık görevinden alındı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran önceki gün gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.
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Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bu gelişme sonrası Bağlar Kaymakamı, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu olan Salim Güran'ı muhtarlık görevinden aldı.
Mevzuat gereği ilçe idare kurulu kararıyla tutukluğundan dolayı açığa alınıp birinci aza muhtar olarak geçici görevlendirildi.
Salim Güran, 2 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.
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Detaylı soruşturma sürerken, tutuklanan sıva ustası Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum" demişti.
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