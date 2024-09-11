Anne Tutuklandı: 2 Yaşındaki Bebeğe Dayak, Beyin Kanaması Geçirdi

Herkes Narin'in başına gelenler için ağlarken, bir acı haber de Tekirdağ'dan geldi. Hastaneye getirilen 2 yaşındaki kız bebeğin dövüldüğü ortaya çıktı. Beyin kanaması şüphesiyle ameliyat edilen S.Y. isimli bebek, yoğun bakım ünitesine alındı.