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Anne Tutuklandı: 2 Yaşındaki Bebeğe Dayak, Beyin Kanaması Geçirdi

Anne Tutuklandı: 2 Yaşındaki Bebeğe Dayak, Beyin Kanaması Geçirdi

Tekirdağ anne Bebek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 09:18

Herkes Narin'in başına gelenler için ağlarken, bir acı haber de Tekirdağ'dan geldi. Hastaneye getirilen 2 yaşındaki kız bebeğin dövüldüğü ortaya çıktı. Beyin kanaması şüphesiyle ameliyat edilen S.Y. isimli bebek, yoğun bakım ünitesine alındı.

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Tekirdağ'da korkunç bir olay yaşandı. Dövüldüğü iddia edilen ve beyin ameliyatı geçiren 2 yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tekirdağ'da korkunç bir olay yaşandı. Dövüldüğü iddia edilen ve beyin ameliyatı geçiren 2 yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Dün gece rahatsızlanan S.Y. isimli bebek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Vücudunda dayak izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilidi.

Edinilen bilgiye göre, Dün gece rahatsızlanan S.Y. isimli bebek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Vücudunda dayak izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilidi.

Beyin ameliyatının ardından bebek, yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.

Beyin ameliyatının ardından bebek, yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden anne B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden anne B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne Yeniçeri’nin getirildiği sırada adliye binası önünde toplanan kalabalık ise tepki gösterdi.

Anne Yeniçeri’nin getirildiği sırada adliye binası önünde toplanan kalabalık ise tepki gösterdi.
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