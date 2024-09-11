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Küfür Edip Boğazını Sıkmışlardı: 'Cübbeli Ahmet'e Saldıran Kişi Serbest Bırakıldı

Küfür Edip Boğazını Sıkmışlardı: 'Cübbeli Ahmet'e Saldıran Kişi Serbest Bırakıldı

Cübbeli Ahmet Saldırı Küfür
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 08:33

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dernekte yaptığı sohbet sonrasında bir kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırgan, Cübbeli Ahmet'e küfür edip boğazını sıkmıştı. Saldırgan serbest bırakıldı. 

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Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli’de katıldığı bir sohbet etkinliği çıkışında saldırıya uğradı.

Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli’de katıldığı bir sohbet etkinliği çıkışında saldırıya uğradı.

Boğazı sıkılarak saldırıya uğrayan Ahmet Ünlü saldırgandan şikayetçi oldu. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından avukatının konuya ilişkin açıklamasını paylaşan Ünlü, “Cübbeli Hoca’nın hükümeti desteklediğini sağır sultan duydu. Peki hükümetin Cübbeli’yi tuttuğunu iddia edenler Cübbeli Hoca’nın gırtlağını sıkan adamın serbest kaldığını duydular mı?!!!” dedi.

Sosyal medya hesabından avukatının konuya ilişkin açıklamasını paylaşan Ünlü, “Cübbeli Hoca’nın hükümeti desteklediğini sağır sultan duydu. Peki hükümetin Cübbeli’yi tuttuğunu iddia edenler Cübbeli Hoca’nın gırtlağını sıkan adamın serbest kaldığını duydular mı?!!!” dedi.

“Müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü’ye yönelik 07/09/2024 tarihinde sohbet çıkışı sonrasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda gözaltına alınan şüpheli Ali A. isimli şahsın serbest bırakıldığını teessüf ile öğrenmiş bulunmaktayız'' diyen Ünlü’nün avukatı Emir Akpınar açıklamasına şöyle devam etti:

“Müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü’ye yönelik 07/09/2024 tarihinde sohbet çıkışı sonrasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda gözaltına alınan şüpheli Ali A. isimli şahsın serbest bırakıldığını teessüf ile öğrenmiş bulunmaktayız'' diyen Ünlü’nün avukatı Emir Akpınar açıklamasına şöyle devam etti:

''Soruşturma dosyasına ilk günden itibaren müdahil olma çabamız alındığı ifade edilen ‘gizlilik kararı’ gerekçesiyle sonuçsuz kalmıştır. Kamuoyunu bu derece vahim düzeyde etkileyen, saldırının fiziki sonucundan çok daha yüksek ölçüde provokatif bir özellik barındıran ve bu yönüyle ivedi olarak soruşturma makamlarınca gizlilik kararı alınmasına sebep olan yine koruma polisimizin yerinde müdahalesi olmasaydı büyük bir tehlikeyi beraberinde getirecek olan bu alçakça eylemin failinin kısa sürede tahliye edilmesi son derece düşündürücü, hukuki açıdan sorunlu ve kamu güvenliği açısından fevkalade mahsurludur. Muhterem Cübbeli Ahmet Hocamızın can güvenliğini ve yaşatılmak istenen toplumsal kaosu ucuz bir mesele olarak algılatan bu karara karşı hukukî haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ilan ediyorum.”

İşte o paylaşım:

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