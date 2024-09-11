Küfür Edip Boğazını Sıkmışlardı: 'Cübbeli Ahmet'e Saldıran Kişi Serbest Bırakıldı
Küfür Edip Boğazını Sıkmışlardı: 'Cübbeli Ahmet'e Saldıran Kişi Serbest Bırakıldı
Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dernekte yaptığı sohbet sonrasında bir kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırgan, Cübbeli Ahmet'e küfür edip boğazını sıkmıştı. Saldırgan serbest bırakıldı.
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Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli’de katıldığı bir sohbet etkinliği çıkışında saldırıya uğradı.
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Boğazı sıkılarak saldırıya uğrayan Ahmet Ünlü saldırgandan şikayetçi oldu. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından avukatının konuya ilişkin açıklamasını paylaşan Ünlü, “Cübbeli Hoca’nın hükümeti desteklediğini sağır sultan duydu. Peki hükümetin Cübbeli’yi tuttuğunu iddia edenler Cübbeli Hoca’nın gırtlağını sıkan adamın serbest kaldığını duydular mı?!!!” dedi.
“Müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü’ye yönelik 07/09/2024 tarihinde sohbet çıkışı sonrasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda gözaltına alınan şüpheli Ali A. isimli şahsın serbest bırakıldığını teessüf ile öğrenmiş bulunmaktayız'' diyen Ünlü’nün avukatı Emir Akpınar açıklamasına şöyle devam etti:
İşte o paylaşım:
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