Küfür Edip Boğazını Sıkmışlardı: 'Cübbeli Ahmet'e Saldıran Kişi Serbest Bırakıldı

''Soruşturma dosyasına ilk günden itibaren müdahil olma çabamız alındığı ifade edilen ‘gizlilik kararı’ gerekçesiyle sonuçsuz kalmıştır. Kamuoyunu bu derece vahim düzeyde etkileyen, saldırının fiziki sonucundan çok daha yüksek ölçüde provokatif bir özellik barındıran ve bu yönüyle ivedi olarak soruşturma makamlarınca gizlilik kararı alınmasına sebep olan yine koruma polisimizin yerinde müdahalesi olmasaydı büyük bir tehlikeyi beraberinde getirecek olan bu alçakça eylemin failinin kısa sürede tahliye edilmesi son derece düşündürücü, hukuki açıdan sorunlu ve kamu güvenliği açısından fevkalade mahsurludur. Muhterem Cübbeli Ahmet Hocamızın can güvenliğini ve yaşatılmak istenen toplumsal kaosu ucuz bir mesele olarak algılatan bu karara karşı hukukî haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ilan ediyorum.”