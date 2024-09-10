Narin'in Cesedini Dereye Atmıştı: Cesedin Taşındığı Otomobil Kameraya Yakalanmış
Narin'in Cesedini Dereye Atmıştı: Cesedin Taşındığı Otomobil Kameraya Yakalanmış
Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cinayetin arkasındaki sır perdesi yavaş yavaş aralanırken, Narin’in cesedinin taşındığı otomobil havadan yapılan aramalarda kameraya takıldığı ortaya çıktı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.
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Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran dün gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.
Cinayetle ilgili ilk itiraf gözaltındaki Nevzat Bahtiyar’dan geldi. Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını iddia eden itirafçının otomobili ise arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdı.
25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopter tarafından alınan görüntülerde, N.B.'nin Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.
Narin Güran'ın cenazesi bir dere yatağında bulundu, ailesinin de arasında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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İşte cesedin taşındığı o araba:
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