Narin'in Cesedini Dereye Atmıştı! İtirafçının Oğlu Konuştu: “Bu Saatten Sonra O İnsana ‘Baba’ Demem”

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Küçük kızın cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Narin’i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın oğlu Ferhat Bahtiyar, 'Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin’i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz' dedi.