Narin'in Cesedini Dereye Atmıştı! İtirafçının Oğlu Konuştu: “Bu Saatten Sonra O İnsana ‘Baba’ Demem”
Narin'in Cesedini Dereye Atmıştı! İtirafçının Oğlu Konuştu: “Bu Saatten Sonra O İnsana ‘Baba’ Demem”
Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Küçük kızın cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Narin’i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın oğlu Ferhat Bahtiyar, 'Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin’i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz' dedi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.
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Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıklamıştı.
8 yaşındaki Narin Güran dün gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.
Cinayetle ilgili ilk itiraf gözaltındaki Nevzat Bahtiyar’dan geldi. Bahtiyar ifadesinde, “Salim Güran, aracımla giderken bana selektör yaptı, durdum. Aracının ön koltuğunda battaniyeye sarılı bir şey gösterdi ve ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. Gösterdiği şeyin yanına yaklaştım. Hareketsiz insan olduğunu gördüm. Şaşırdım, tereddüt ettim.Salim Güran bana ‘Aileni düşün sana 200 bin TL para veririm’ dedi. Muhtar bana aracımda torba olup olmadığını sordu. Ben de bagajımdan bir çuval getirdim. Battaniyeye sarılı çocuğu ikimiz alıp çuvala koyduk. Ben çuvalı arabama koydum sonra muhtar dereyi işaret etti. Ben de arabamla dere kenarına gittim. Çuvalın ağzını bağlayacak ip aradım. Sonra çuvalda bulunan çantanın ipini söküp çuvalın ağzını bağlamaya başladım. Eve geldiğimde köyde insan hareketliliği vardı. Kendi annem ve eşim de Narin Güran’ı aramaya çıkmışlardı. Evde namaz kıldım daha sonra yemek yemeden Narin’i arama faaliyetine katıldım” dediği görüldü.
“Şu ana kadar babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin’i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz'' diyen Ferhat Bahtiyar, sözlerine şöyle devam etti:
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''Evde, aramızda Narin’e dair bir konuşma olmadı hiç, çünkü ailece hep aramalara eşlik ettik. ‘Bu kız nerede, ne oldu acaba?’ diye günlerce ailemdeki herkes Narin’i aradı. O nedenle babamla konuşma fırsatımız olmadı. Aklımıza da kimseyle ilgili bir şey gelmedi herkes gibi arıyorduk. İnsanlar kaçırıldığını düşünüyordu. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz. Köy yaklaşık 100 hanelik. Narin’in ailesi de çiftçilik yapıyordu. İntihar olayını hiç duymadık, öyle bir şey olsaydı duyardık.”
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