Resmi Gazete'de Yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Görevden Alındı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Görevden Alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Gece yarısı gelen kararlar dikkat çekti.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan görevinden alındı.
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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Engin Saygın (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), avukat Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu üyesi) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) seçildi.
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