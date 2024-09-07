Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Görevden Alındı

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Görevden Alındı

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.09.2024 - 08:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Gece yarısı gelen kararlar dikkat çekti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan görevinden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan görevinden alındı.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Engin Saygın (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), avukat Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu üyesi) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) seçildi.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Engin Saygın (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), avukat Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu üyesi) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) seçildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
7
6
4
2
2
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın