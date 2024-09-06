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Metro İstasyonunda Korku Dolu Anlar: Yürüyen Merdiven İkiye Ayrıldı

Metro İstasyonunda Korku Dolu Anlar: Yürüyen Merdiven İkiye Ayrıldı

Metro
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.09.2024 - 21:16

İstanbul'un ilçesi Sarıyer'deki Atatürk Oto Sanayi metro istasyonunda feci bir kaza meydana geldi. İş çıkış saatlerinde yürüyen merdivenlerin iki basamağı ortadan ikiye ayrıldı.

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Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay, Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay, Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Yürüyen merdivenin iki basamağı yurttaşların indiği sırada ortadan ikiye ayrıldı. Bu sırada merdivenlerin başında kimsenin olmaması faciayı önledi. Yolcular kısa süreliğine panik yaşarken, basamakların yerinden çıkarak kırıldığı görüldü. Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. “Son dakikada kurtuldum” diyen Aysel Çavuşoğlu, “Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz” diye konuştu.

Yürüyen merdivenin iki basamağı yurttaşların indiği sırada ortadan ikiye ayrıldı. Bu sırada merdivenlerin başında kimsenin olmaması faciayı önledi. Yolcular kısa süreliğine panik yaşarken, basamakların yerinden çıkarak kırıldığı görüldü. Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. “Son dakikada kurtuldum” diyen Aysel Çavuşoğlu, “Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz” diye konuştu.

İşte o anlar:

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