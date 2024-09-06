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“Midem Ağrıyor” Dedi, Midesinden Çıkanlara İnanamayacaksınız

“Midem Ağrıyor” Dedi, Midesinden Çıkanlara İnanamayacaksınız

Kayseri Ağrı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.09.2024 - 19:04

Kayseri’de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun midesinden çıkarılanlara inanamayacaksınız. 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar doktorları şoke etti. 

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15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 metal tatlı kaşığı ile 1 çivi çıkarıldı.

15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 metal tatlı kaşığı ile 1 çivi çıkarıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı. Erkek çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı. Erkek çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.

İşte o anlar:

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