“Midem Ağrıyor” Dedi, Midesinden Çıkanlara İnanamayacaksınız
“Midem Ağrıyor” Dedi, Midesinden Çıkanlara İnanamayacaksınız
Kayseri’de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun midesinden çıkarılanlara inanamayacaksınız. 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar doktorları şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 metal tatlı kaşığı ile 1 çivi çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı. Erkek çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın