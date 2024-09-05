İlber Ortaylı Rahatsızlandı, Sempozyum Ertelendi
İlber Ortaylı Rahatsızlandı, Sempozyum Ertelendi
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sevenlerine kötü haber geldi. Ortaylı'nın bugün Bilecik'te katılması beklenilen sempozyum sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.
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Bilecik Belediyesi, 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenleme kararı aldı. Sempozyuma Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılıması bekleniyordu.
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Ancak Ortaylı’nın sağlık sorunları nedeniyle sempozyum, ileri bir tarihe ertelendi.
Bilecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "5 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ertelenirken sempozyum tarihi belirlendiğinde vatandaşlarımıza konu hakkında gerekli bilgiler verilecektir" denildi.
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