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İlber Ortaylı Rahatsızlandı, Sempozyum Ertelendi

İlber Ortaylı Rahatsızlandı, Sempozyum Ertelendi

İlber Ortaylı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 19:41

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sevenlerine kötü haber geldi. Ortaylı'nın bugün Bilecik'te katılması beklenilen sempozyum sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

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Bilecik Belediyesi, 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenleme kararı aldı. Sempozyuma Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılıması bekleniyordu.

Bilecik Belediyesi, 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenleme kararı aldı. Sempozyuma Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılıması bekleniyordu.

Ancak Ortaylı’nın sağlık sorunları nedeniyle sempozyum, ileri bir tarihe ertelendi.

Ancak Ortaylı’nın sağlık sorunları nedeniyle sempozyum, ileri bir tarihe ertelendi.

Bilecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "5 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ertelenirken sempozyum tarihi belirlendiğinde vatandaşlarımıza konu hakkında gerekli bilgiler verilecektir" denildi.

Bilecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "5 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ertelenirken sempozyum tarihi belirlendiğinde vatandaşlarımıza konu hakkında gerekli bilgiler verilecektir" denildi.
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