İki Ayın Sonunda Kararını Verdi: Fransa'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu
İki Ayın Sonunda Kararını Verdi: Fransa'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu
İki ayın sonunda kararını veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başbakan olarak Michel Barnier'i atadı.
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Fransa'da çıkan siyasi krizi sonrası Cumhurbaşkanı Macron kararını duyurdu.
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Erken parlamento seçimlerinin ikinci turundan haftalar sonra Macron, merkez sağdan eski dışişleri bakanı ve eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'yi yeni başbakan olarak atadı. Sol ittifakın ortak adayını reddeden Macron'un kararı, artan baskılarının ardından geldi.
Elysee Sarayı'nın basın servisi tarafından yayınlanan açıklamada, Barnier’in yeni başbakan olarak atandığına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Macron, ülkeye ve Fransız halkına hizmet edecek bir birlik hükümeti kurma görevini kendisine vermiştir."
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