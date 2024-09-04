15 Gündür Kayıp! Tutuklanmadan Önce Silmişti: Narin'in Amcasının 3 Günlük Telefon Kayıtları Ortaya Çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 15 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. 'Kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla tutuklanan Narin'in amcası Salim Güran'ın 3 günlük telefon kayıtları ortaya çıktı.
Türkiye bu olayı konuşuyor. 15 gündür her yerde aranan Narin Güran soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Salim Güran ile görüşen Muhabir TV yazarı Tolga Demir, telefon konuşma kayıtlarını yayımladı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve amca Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlaması" ile tutuklandı.
Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği ortaya çıktı.
Salim Güran'nın ifadesinde, "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm whatsapp kayıtlarını sildim" dediği görüldü.
Halk TV'nin haberine göre Muhabir Tv yazarı Tolga Demir, tutuklanmadan önce amca Salim Güran ile telefon görüşmeleri yaptı. İşte o konuşmalar;
2.GÜN
- Tolga : Selamün Aleyküm
- Salim : Aleyküm Selam
- Tolga : Salim bey geçmiş olsun
- Salim : Sağ olun teşekkür ederim
- Tolga : Ben İstanbul’dan arıyorum bu tarz konularla ilgili Youtube kanalımız var. Narin’den bir haber var mı?
- Salim : Kolluk kuvvetleri ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama henüz bir şey yok.
- Tolga : Köyünüzün içinden başka köylere yol geçiyor mu?
- Salim : Evet geçiyor
- Tolga : Bu kötü. Yoldan arabayla geçen biri Narin’i bir şey sorma bahanesiyle arabaya alıp kaçırmış olabilir.
- Salim : Olabilir valla bilemiyoruz.
- Tolga : Peki sizin daha önce çevre köylerden bu tarz kaçırma olayların olduğuna dair bir duyum falan aldınız mı?
- Salim : Hayır hiç duymadık.
- Tolga : Peki olsaydı duyar mıydınız?
- Salim : Evet mutlaka duyardık.
- Tolga : Salim bey aslında böyle bir kaçırma gerçekleşmişse sizin bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok zaten ama böyle bir kaçırma gerçekleşmişse yol üzerinde mutlaka benzinlik vardır ve burada da aynı zamanda belirli yerlerde MOBESE kameralar vardır. Jandarma bunları çok kolay tespit edebilir.
- Salim : hmmm doğrudur. (Sesin tonu düşüyor.)
- Tolga: Salim bey sizin oralarda bağ evleri var mı?
- Salim : Evet var
- Tolga : Peki oralara bakıldı mı?
- Salim : Evet jandarma bu yöne bakacaklar
- Tolga : Salim bey sizin köy kaç hanelik bir köydür
- Salim : Yaklaşık 110-120 hane var.
- Tolga : Büyük bir köy. Salim bey herkes az çok kendi köyündeki sapıkları bilir. Sizde şimdi tahmin edersiniz bu kişiyi?
- Salim : Hayır hayır bizim burada öyle bir şey yok herkes akrabadır, birbirini tanır
- Tolga : Şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu şimdi sizin köyde bunu yapabilecek?
- Salim : Yok vala yok hiç kimseden şüphelenmiyoruz.
- Tolga: Bakın Salim bey şüphelenmiyoruz diyorsunuz ama sonuçta bu kızı birileri kaçırdı. Demek ki bu köyde bir sapık veya herhangi başka bir niyetle de olsa bunu yapan birileri var.
- Salim : Evet vala doğrudur bunu yaptılar
- Tolga : Bu durumda siz artık bu yapar bu yapmaz deyip kişileri ayırmadan herkesten şüphelenmek zorundasınız. Lütfen hiç zaman kaybetmeden herkesin evini didik didik arayınız.
- Salim : Ben bunu komutana bir söyleyeyim bakalım ne diyecek
- Tolga- Narin’in kaçırıldığı saatte kim köydeydi sonra köyden çıktı geç geldi veya bir daha hiç dönmedi bunları araştırın bir an önce
- Salim : Öyle biri yok herkes köydedir çıkan yok
- Tolga : Eğer bu kız biri arabayla götürmediyse bu kız mutlaka birinin evinde veya metruk yapılardan birindedir. Elinizi çabuk tutmalısınız aksi taktirde geç kalınabilir.
- Salim : Doğrudur biz bakalım
- Tolga : Peki tekrardan geçmiş olsun inşallah en kısa zamanda sağ salim bulursunuz iyi günler dilerim hoşça kalın
- Salim : İnşallah iyi günler
3. Gün
- Tolga : Selamün Aleyküm
- Salim : Aleyküm Selam
- Tolga: Salim bey nasılsınız
- Salim : Sağ ol siz nasılsınız
- Tolga : Narin’den bir haber var mı?
- Salim : Yok vala hiçbir haber yok
- Tolga : Nasıl bir iz yok, yer yarılıp bu kız içine girmedi ya, hiç mi bir gören duyan olmadı
- Salim : Ne bilelim vala hiç olmamış
- Tolga : Sosyal medyadan Narin’nin oynadığı bir kaç video var bunları gördünüz mü?
- Salim : Yok vala şimdi sen söyledin ben duydum benim bundan haberim yok.
- Tolga : O düğünde kimler vardı bunu tespit edin ve sonra herkesten şüphelenin ve göz hapsine alın. Gözünüz herkesin üzerinde olsun.
- Salim : Doğrudur ama biz sosyal medyadan bıkmışız öyle şeyler yazıyorlar ki hiçbiri doğru değil. Bunlara kimse inanmasın hepsi yalandır hepsi iftiradır.
- Tolga : Peki Salim bey Narin’i bulun lütfen
- Salim : Tamam inşallah bizde çok istiyoruz
Bu görüşmemden birkaç gün sonra Jandarma komutanı “Narin’i sağ salim getireceğiz” diye açıklama yaptı. Bir kişinin de gözaltına alındığı haberleri geçildi. Haberlerde yakalanan kişinin kim olduğu söylenmemişti.
Tolga Demir 'Bunun için ne tür bir gelişme olduğuna dair yeniden amca Salim Güran’ı aradım..
İlk aradığımda cevap vermedi. Ancak üçüncü aramamda amca telefonuma cevap verdi
ve aramızda şu konuşma geçti' ifadelerini kullanarak yazının devamını paylaştı.
- Tolga : Salim bey merhabalar nasılsınız?
- Salim: iyiyim sağ ol buyur (Salim bey eski Salim bey değil modu çok düşük olduğu gibi aynı zamanda oldukça asabidir.)
- Salim bey son gelişmeler nedir? Var mı bir haber?
- Salim : Hayır hiç bir şey yok
- Tolga : Salim bey biri yakalanmış ?
- Salim : evet doğrudur
- Tolga : Peki bu yakalanan kişi kim?
- Salim : Bunu söylememiz yasak jandarma ekiplerini ararsanız size söyler. Ama bize yasakladı, kimseye söyleme dediler.
- Tolga : Peki tamam sanırım aileden biri?
- Salim : Onun gibi bir şey yakındır.
- Tolga : Tamam Salim bey inşallah aile içinden bir şey çıkmaz umarım yabancı biridir.
- Salim : inşallah
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