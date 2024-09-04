15 Gündür Kayıp! Tutuklanmadan Önce Silmişti: Narin'in Amcasının 3 Günlük Telefon Kayıtları Ortaya Çıktı

- Tolga : Selamün Aleyküm

- Salim : Aleyküm Selam

- Tolga: Salim bey nasılsınız

- Salim : Sağ ol siz nasılsınız

- Tolga : Narin’den bir haber var mı?

- Salim : Yok vala hiçbir haber yok

- Tolga : Nasıl bir iz yok, yer yarılıp bu kız içine girmedi ya, hiç mi bir gören duyan olmadı

- Salim : Ne bilelim vala hiç olmamış

- Tolga : Sosyal medyadan Narin’nin oynadığı bir kaç video var bunları gördünüz mü?

- Salim : Yok vala şimdi sen söyledin ben duydum benim bundan haberim yok.

- Tolga : O düğünde kimler vardı bunu tespit edin ve sonra herkesten şüphelenin ve göz hapsine alın. Gözünüz herkesin üzerinde olsun.

- Salim : Doğrudur ama biz sosyal medyadan bıkmışız öyle şeyler yazıyorlar ki hiçbiri doğru değil. Bunlara kimse inanmasın hepsi yalandır hepsi iftiradır.

- Tolga : Peki Salim bey Narin’i bulun lütfen

- Salim : Tamam inşallah bizde çok istiyoruz

Bu görüşmemden birkaç gün sonra Jandarma komutanı “Narin’i sağ salim getireceğiz” diye açıklama yaptı. Bir kişinin de gözaltına alındığı haberleri geçildi. Haberlerde yakalanan kişinin kim olduğu söylenmemişti.

Tolga Demir 'Bunun için ne tür bir gelişme olduğuna dair yeniden amca Salim Güran’ı aradım..

İlk aradığımda cevap vermedi. Ancak üçüncü aramamda amca telefonuma cevap verdi

ve aramızda şu konuşma geçti' ifadelerini kullanarak yazının devamını paylaştı.

- Tolga : Salim bey merhabalar nasılsınız?

- Salim: iyiyim sağ ol buyur (Salim bey eski Salim bey değil modu çok düşük olduğu gibi aynı zamanda oldukça asabidir.)

- Salim bey son gelişmeler nedir? Var mı bir haber?

- Salim : Hayır hiç bir şey yok

- Tolga : Salim bey biri yakalanmış ?

- Salim : evet doğrudur

- Tolga : Peki bu yakalanan kişi kim?

- Salim : Bunu söylememiz yasak jandarma ekiplerini ararsanız size söyler. Ama bize yasakladı, kimseye söyleme dediler.

- Tolga : Peki tamam sanırım aileden biri?

- Salim : Onun gibi bir şey yakındır.

- Tolga : Tamam Salim bey inşallah aile içinden bir şey çıkmaz umarım yabancı biridir.

- Salim : inşallah