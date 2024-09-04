İfadesini Değiştirdi, Yasak Aşk Ortaya Çıktı
İfadesini Değiştirdi, Yasak Aşk Ortaya Çıktı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Evde dünyaya getirilen bebeğin çöpte bulunduğunu iddia eden şüphelilerin yalanı emniyetteki ifadelerinde ortaya çıktı.
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Tutuklanan H.K., ifadesini değiştirdi, yasak aşk gün yüzüne çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, çöp kutusunun yanında bebek bulduğunu iddia eden H.K., Esenyurt Devlet Hastanesine gitti. Erkek bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine ifade veren H.K. takibe alındı. Çelişkili ifadelerde bulunan H.K., kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Gözaltında tutulan H.K. ise bir süre sonra ifadesini değiştirdi.
İddiaya göre H.K. yeni ifadesinde, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu S.N.'nın gayrimeşru başka bir ilişki sonucu hamile kaldığını ve bebeğin evde iki kadının yardımıyla doğduğunu anlattı. Doğumun ardından S.N. İle anlaşan H.K. bebeği hastaneye getirdiğini itiraf etti. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber bebeğin annesi S.N., bebeği çöpte bulduğunu öne süren H.K. ve doğumda yardım eden kız arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evde doğuma yardım eden diğer kadın ise serbest bırakıldı.
İşte o anlar:
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