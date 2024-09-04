İçişleri Bakanı Acı Haberi Duyurdu: Bir Asker Şehit Oldu
İçişleri Bakanı Acı Haberi Duyurdu: Bir Asker Şehit Oldu
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.
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Bakan Yerlikaya, Yavuz Güney'in, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu kaydetti.
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Silvan Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzaman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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