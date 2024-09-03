Yozgat'ta Ortalık Karıştı: Valilik, Kayıp Kız İÇin Harekete Geçti
Yozgat'ta Ortalık Karıştı: Valilik, Kayıp Kız İÇin Harekete Geçti
Diyarbakır’da 21 Ağustos’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hala bulunamadı. Bir haber de Yozgat'tan geldi. Yozgat'ta 16 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bir TV programında yapılan açıklama sonrası yetkililer harekete geçti.
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Konuya ilişkin Yozgat Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, bir televizyon programında babasının kayıp olduğunu iddia ettiği kız çocuğu hakkında ailesinin daha önce 9 kez kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi.
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"2 Eylül'de bir televizyon programına katılan ve ilimizde ikamet eden B.K'nin kayıp olduğu iddiasında bulunduğu kızı E.K. (16) hakkında ailesi tarafından 2022-2024 yılları arasında 9 kez kayıp müracaatında bulunulmuş ve her müracaat sonrası E.K. ortalama 1 gün içerisinde bulunarak ailesine teslim edilmiştir'' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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