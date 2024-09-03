Yozgat'ta Ortalık Karıştı: Valilik, Kayıp Kız İÇin Harekete Geçti

''2 Eylül günü baba B.K. tarafından bir televizyon programında kayıp olduğu öne sürülen E.K'nin kendiliğinden ilçe emniyet müdürlüğüne giderek kayıp olmadığını, ancak ailesi ile görüşmek istemediğini ve aynı evde kalmak istemediğini beyan ettiği anlaşılmıştır. Konu ilgili birimlerimizce takip edilmektedir.'