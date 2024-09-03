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Yozgat'ta Ortalık Karıştı: Valilik, Kayıp Kız İÇin Harekete Geçti

Yozgat'ta Ortalık Karıştı: Valilik, Kayıp Kız İÇin Harekete Geçti

Yozgat Kayıp Kız
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 06:38

Diyarbakır’da 21 Ağustos’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hala bulunamadı. Bir haber de Yozgat'tan geldi. Yozgat'ta 16 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bir TV programında yapılan açıklama sonrası yetkililer harekete geçti.

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Konuya ilişkin Yozgat Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, bir televizyon programında babasının kayıp olduğunu iddia ettiği kız çocuğu hakkında ailesinin daha önce 9 kez kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin Yozgat Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, bir televizyon programında babasının kayıp olduğunu iddia ettiği kız çocuğu hakkında ailesinin daha önce 9 kez kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

"2 Eylül'de bir televizyon programına katılan ve ilimizde ikamet eden B.K'nin kayıp olduğu iddiasında bulunduğu kızı E.K. (16) hakkında ailesi tarafından 2022-2024 yılları arasında 9 kez kayıp müracaatında bulunulmuş ve her müracaat sonrası E.K. ortalama 1 gün içerisinde bulunarak ailesine teslim edilmiştir'' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 Eylül'de bir televizyon programına katılan ve ilimizde ikamet eden B.K'nin kayıp olduğu iddiasında bulunduğu kızı E.K. (16) hakkında ailesi tarafından 2022-2024 yılları arasında 9 kez kayıp müracaatında bulunulmuş ve her müracaat sonrası E.K. ortalama 1 gün içerisinde bulunarak ailesine teslim edilmiştir'' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''2 Eylül günü baba B.K. tarafından bir televizyon programında kayıp olduğu öne sürülen E.K'nin kendiliğinden ilçe emniyet müdürlüğüne giderek kayıp olmadığını, ancak ailesi ile görüşmek istemediğini ve aynı evde kalmak istemediğini beyan ettiği anlaşılmıştır. Konu ilgili birimlerimizce takip edilmektedir.'

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