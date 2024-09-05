'Boncuk' İsimli Köpeği Döverek Öldüren Caniye Ödül Gibi Ceza
'Boncuk' İsimli Köpeği Döverek Öldüren Caniye Ödül Gibi Ceza
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AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve yürürlüğe giren sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yasa tasarısı sonrası Türkiye’nin farklı kentlerinden hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı. Ankara Altındağ'da 27 Haziran'da Ahmet Haco, komşusu Hasan Sarılar'ın bahçede bağlı olan Golden Retriver cinsi köpeği 'Boncuk'u gece yarısı tekmeleyerek yaraladı.
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Yaralanan köpek veteriner kliniğine götürüldü ama hayatını kaybetti. Veterinerde yapılan muayenede, köpeğin vücudunda ağır travma izlerine rastlanırken, Hasan Sarılar, Ahmet Haco hakkında şikayette bulundu.
Köpeği döverek öldürdüğü iddia edilen Ahmet Haco hakkında iddianame düzenlenerek, Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Haco, iddianamedeki ifadesinde köpeği darp etmediğini ileri sürerek, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirtti. İddianamede, köpeğin yapılan fiziksel muayenesinde arka bacaklarda his kaybı görüldüğü, künt travmaya bağlı bir yaralanmanın meydana geldiği; ancak hayvanın yapılan tedaviye cevap vermeyerek öldüğü belirtildi.
Mahkeme, sanık Ahmet Haco’ya, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 5 ay hapis cezası verdi.
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