Börekçide Skandal Olay: Kadını Taciz Ettiler, Eşini Öldüresiye Dövdüler

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre bir zincir börekçiden sipariş veren kadın, çalışan tarafından taciz edildi. Olay sonrası kadının eşi börekçiye gitti. Üç çalışan tarafından adam dakikalarca öldüresiye darbedildi ve bıçaklandı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesi sonrası börekçinin mühürlendiği açıklandı.