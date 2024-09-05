Börekçide Skandal Olay: Kadını Taciz Ettiler, Eşini Öldüresiye Dövdüler
Börekçide Skandal Olay: Kadını Taciz Ettiler, Eşini Öldüresiye Dövdüler
İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre bir zincir börekçiden sipariş veren kadın, çalışan tarafından taciz edildi. Olay sonrası kadının eşi börekçiye gitti. Üç çalışan tarafından adam dakikalarca öldüresiye darbedildi ve bıçaklandı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesi sonrası börekçinin mühürlendiği açıklandı.
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Velibaba Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi.
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İddiaya göre, siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Mesajlar sonrası kadın, her şeyi eşine anlattı. Olayı öğrenen öfkeli eş, börekçiye gitti. Börekçide çalışanlar, eşe saldırdı.
Kavganın daha da büyümesiyle işletmede çalışan bir kişi adamı bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanlarını gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı.
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