Kriz Çıktı: MSB'den Teğmenlerin Kılıçlı Yeminine İlişkin Açıklama
Kriz Çıktı: MSB'den Teğmenlerin Kılıçlı Yeminine İlişkin Açıklama
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında inceleme başlatıldı. Basın bilgilendirme toplantısında konuşan bakanlık kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disipline aykırı olaylara müsamaha edilmeyeceğini vurguladı, görüntülerin bağlamından koparılmaya çalışıldığını da kaydetti. Ayrıca TSK’ya hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
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Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.
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MSB, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sırasında teğmenlerin kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması olayına ilişkin inceleme başlattı.
Bakanlık kaynaklarından alınan görüşlerde “Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır. Bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür/iftira/tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve personelimizi yıpratmaya/küçük düşürmeye /itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.
Basın bilgilendirme toplantısının gündeminde Netflix’teki Famagusta dizisi de vardı. Dizinin tarihi gerçekleri çarpıttığını bildiren Aktürk, “Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı ‘Famagusta’ adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır” dedi.
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