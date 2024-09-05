Kriz Çıktı: MSB'den Teğmenlerin Kılıçlı Yeminine İlişkin Açıklama

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında inceleme başlatıldı. Basın bilgilendirme toplantısında konuşan bakanlık kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disipline aykırı olaylara müsamaha edilmeyeceğini vurguladı, görüntülerin bağlamından koparılmaya çalışıldığını da kaydetti. Ayrıca TSK’ya hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.