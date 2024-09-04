Burun Estetiği Yaptırmaya Gitti, Hayatını Kaybetti: Anestezi Sonrası Kalbi Durdu

Estetik facialarına bir yenisi daha eklendi. 19 yaşındaki genç kız, güzelleşmek uğruna canından oldu. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Heval Pekgöz, burun estetiği yaptırmak için gittiği özel hastanede kalp krizi geçirdi. NTV'den Deniz Tüysüz'ün haberine göre, genç kız, 20 gün süren yaşam savaşını kaybetti.