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Burun Estetiği Yaptırmaya Gitti, Hayatını Kaybetti: Anestezi Sonrası Kalbi Durdu

Burun Estetiği Yaptırmaya Gitti, Hayatını Kaybetti: Anestezi Sonrası Kalbi Durdu

Eczacı üniversite Estetik Cerrah
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 14:20

Estetik facialarına bir yenisi daha eklendi. 19 yaşındaki genç kız, güzelleşmek uğruna canından oldu. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Heval Pekgöz, burun estetiği yaptırmak için gittiği özel hastanede kalp krizi geçirdi. NTV'den Deniz Tüysüz'ün haberine göre, genç kız, 20 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Heval Pekgöz, hem burun etini aldırmak hem de estetik operasyon yaptırmak amacıyla Maltepe'de özel bir hastaneye gitti.

Edinilen bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Heval Pekgöz, hem burun etini aldırmak hem de estetik operasyon yaptırmak amacıyla Maltepe'de özel bir hastaneye gitti.

Narkozun etkisiyle kalp krizi geçiren Heval Pekgöz, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Pekgöz ailesi kızları Heval'in ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. Acılı aile, anestezi sonrası kızlarının kalbinin durduğunu ancak kendilerine durumun bildirilmediğini öne sürdü.

Narkozun etkisiyle kalp krizi geçiren Heval Pekgöz, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Pekgöz ailesi kızları Heval'in ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. Acılı aile, anestezi sonrası kızlarının kalbinin durduğunu ancak kendilerine durumun bildirilmediğini öne sürdü.

NTV'den Deniz Tüysüz'ün haberine göre, Heval'in babası Ferhat Pekgöz ise aynı gün içinde 3 hastane değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Hastane ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen anne Özlem Pekgöz de kızını yoğun bakımda görmek istediğini ancak izin verilmediğini, gözlerinin sedyedeyken açık olduğunu belirtti.

Hastane ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen anne Özlem Pekgöz de kızını yoğun bakımda görmek istediğini ancak izin verilmediğini, gözlerinin sedyedeyken açık olduğunu belirtti.
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