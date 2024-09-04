Erdoğan'a Hakaretten Tutuklanmıştı: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Hayatını Kaybetti
Erdoğan'a Hakaretten Tutuklanmıştı: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Hayatını Kaybetti
Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, yaşamını yitirdi. 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 'Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil' demişti.
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Acı haberi Kolivar'ın avukatı sosyal medyada duyurdu.
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, siroza bağlı kalp krizi nedeniyle 67 yaşında yaşamını yitirdi.
Kolivar, iki sene önce katıldığı bir TV programında fazla ekmek yiyen toplumların gelişmediğini söylemiş, sözlerinin yanlış anlaşılmasıyla tutuklanmıştı. Kolivar, "Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.” demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Kolivar, "Benim üzerimden gündem değiştiklerini düşünüyorum. Merak ediyorum acaba bu arada bir şeylerin ihalesi mi oldu. Benden önce tutuklanan insanlar da haksız yere tutuklandı, tweet attığı, konuştuğu, şarkı söylediği için. Onlar da haksızdı bu da haksız. Ben de bu hukuksuzluk silsilenin bir parçası oldum. Ama kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor” demişti.
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