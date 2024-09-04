Erdoğan'a Hakaretten Tutuklanmıştı: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Hayatını Kaybetti

Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, yaşamını yitirdi. 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 'Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil' demişti.