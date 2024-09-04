Ortalık Karıştı! Cumhurbaşkanı Danışmanı ile AK Partili Mehmet Metiner Arasında Kavga Çıktı: “Fitneci”
Ortalık Karıştı! Cumhurbaşkanı Danışmanı ile AK Partili Mehmet Metiner Arasında Kavga Çıktı: “Fitneci”
AK Partililer arasında çıkan gerginlik gündem oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ile AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner arasında sosyal medya üzerinden kavga çıktı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un “Kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!” sözlerine AK Partili Metiner, “Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi” diyerek karşılık verdi.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut ile AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner arasında gerginlik yaşandı.
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü tören sonrası kılıçlarıyla bir araya gelmişti. Teğmenler bir saat önce kendilerine yemin ettirmiş dönem birincisi eşliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı atarak yeniden ant içmişti. Bu olay AK Partilileri birbirine düşürdü.
AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Twitter hesabından “O teğmenlerin Atatürk’ü anmalarının gayet doğal olduğunu söyleyip orta yerdeki gayrı kanuni yemin törenine dair doğrudan tek laf etmeyen bakış açısını doğrusu içime sindiremedim” diye yazdı.
Bunun üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni mezunlarını vermiştir. Bu gençler, Türkiye’nin geleceği için yetiştirilmiştir. ‘Hükümete kılış çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, “‘Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!'' dedi.
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Bulut'un sözlerine sinirlenen AK Partili Metiner'den bir paylaşım daha geldi. Metiner, “Haddini bil de konuş! Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun! Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir!” dedi.
İşte o paylaşım:
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