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Büyük İddia: Kredi Kartlarında Taksit Sayısı Kaldırıldı

Büyük İddia: Kredi Kartlarında Taksit Sayısı Kaldırıldı

Kredi Kartı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 11:46

Ekonomist Barış Soydan'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soydan, kredi kartlarında taksit sayısının kaldırıldığını öne sürdü.

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Kredi kartı kullananlara kötü haber geldi.

Kredi kartı kullananlara kötü haber geldi.

Ekonomist Barış Soydan, kredi kartlarında taksit sayısının kaldırıldığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soydan, şunları söyledi:

Ekonomist Barış Soydan, kredi kartlarında taksit sayısının kaldırıldığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soydan, şunları söyledi:

"Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor."

"Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor."

İşte o paylaşım:

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