Büyük İddia: Kredi Kartlarında Taksit Sayısı Kaldırıldı
Büyük İddia: Kredi Kartlarında Taksit Sayısı Kaldırıldı
Ekonomist Barış Soydan'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soydan, kredi kartlarında taksit sayısının kaldırıldığını öne sürdü.
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Kredi kartı kullananlara kötü haber geldi.
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Ekonomist Barış Soydan, kredi kartlarında taksit sayısının kaldırıldığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soydan, şunları söyledi:
"Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor."
İşte o paylaşım:
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