40 Yıl Önce Evlerini Terk Ettiler: Kayıp Yunan Köyü Ortaya Çıktı
40 Yıl Önce Evlerini Terk Ettiler: Kayıp Yunan Köyü Ortaya Çıktı
40 yılı aşkın süre önce terk edilen Kallio köyü, ikinci kez ortaya çıktı.
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Yunanistan, aylardır şiddetli bir kuraklıkla mücadele ederken, ilginç bir olay yaşandı. Kayıp Yunan yeniden ortaya çıktı.
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Atina'ya su sağlayan Mornos barajına yer açmak için Kallio köyü sakinleri, 40 yılı aşkın süre önce evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Kuraklık nedeniyle barajın su seviyesi önemli ölçüde düştü. Bölgedeki birkaç ev ve bir okuldan geriye kalanlar yeniden gün yüzüne çıktı.
Köy sular altında kalmadan önce Kallio'da yaşayan 60 yaşındaki emekli Yorgos Iosifidis, "Kayınpederimin iki katlı evinin kalan birinci katını görüyorsunuz... ve onun yanında kuzenlerimin evinden kalanları da görebilirsiniz" dedi.
Suların çekilmesiyle ortaya çıkan kayıp köy, 80 kadar evden, bir kiliseden ve bir okuldan oluşuyordu.
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