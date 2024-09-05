Sel Sonrası Karadeniz'in Rengi Değişti: Drone ile Görüntülendi
Sel Sonrası Karadeniz'in Rengi Değişti: Drone ile Görüntülendi
Trabzon’da 3 gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Denizin renginin değişmesi, drone ile görüntülendi.
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Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağış, ilçe merkezinde irili ufaklı heyelanlara neden oldu.
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Bodrum ve zemin katlar sularla kaplanırken, fındık üreticisi de yağmurdan etkilendi. Hasat edilip kuruması için caddeye serilen fındık, yağmur sularına gömüldü.
Üretici, su içinde kalan fındığını kurtarmak için çalışma yaptı.Yemişli Mahallesi'ndeki 7 katlı Deniz Apartmanı'nın önünde heyelan nedeniyle mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, güvenli alana tahliye edildi.
Derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Sürmene ilçesinde Karadeniz'in kıyı şeridinde geniş alanda suyun rengi, Manahoz Deresi'nden akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Dere ve ırmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe neden oldu.
Denizin renginin değişmesi, drone ile görüntülendi.
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? yani Kipraa?sel sulari toprak neyin 300bin sey tasir,denizi bulandirir 10 gun sonra normallesir? cok mu sasirdin?Caput bagla o zaman.