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16 Gündür Kayıp: Narin'in Köyünde Yeraltı Dahil Tüm Köy Yeniden Aranacak

16 Gündür Kayıp: Narin'in Köyünde Yeraltı Dahil Tüm Köy Yeniden Aranacak

Diyarbakır Kayıp Kız
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 17:14

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 16 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'nin haberine göre, 120 haneli köyde yeniden arama yapılacağı açıklandı.

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Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor. Diyarbakır'da Kur'an kursuna giden Narin Güran'dan 16 gündür haber alınamıyor.

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor. Diyarbakır'da Kur'an kursuna giden Narin Güran'dan 16 gündür haber alınamıyor.

Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ancak Narin'e dair hiçbir ize rastlanılmadı.

Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ancak Narin'e dair hiçbir ize rastlanılmadı.

Amca Salim Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleşmesi sonrası amca gözaltına alındı. Amca Salim Güran, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlaması" ile tutuklandı.

Amca Salim Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleşmesi sonrası amca gözaltına alındı. Amca Salim Güran, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlaması" ile tutuklandı.

Dün mahalle mezarlığında yapılan arama çalışması sonrası bugün ise her şeye sil baştan başlanılacağı öğrenildi.

Dün mahalle mezarlığında yapılan arama çalışması sonrası bugün ise her şeye sil baştan başlanılacağı öğrenildi.

Halk TV'nin haberine göre 120 haneli köyde aramaların yeniden yapılacağı açıklandı.

2 bin personelin, mahalleyi ve çevresindeki alanı tekrardan arayacağı öğrenildi.

2 bin personelin, mahalleyi ve çevresindeki alanı tekrardan arayacağı öğrenildi.
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