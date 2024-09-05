16 Gündür Kayıp: Narin'in Köyünde Yeraltı Dahil Tüm Köy Yeniden Aranacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 16 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'nin haberine göre, 120 haneli köyde yeniden arama yapılacağı açıklandı.