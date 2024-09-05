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Havada Korku Dolu Anlar! THY Uçağı Türbülansa Girdi: 4 Yolcu ve 2 Kabin Personeli Yaralandı

Havada Korku Dolu Anlar! THY Uçağı Türbülansa Girdi: 4 Yolcu ve 2 Kabin Personeli Yaralandı

Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 16:55

Havada korku dolu anlar yaşandı. Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-Taipei seferini yapan TC-JJE kuyruk kodlu uçak türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin personelinin yaralandığı açıklandı.

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Havada panik dolu anlar yaşandı.

Havada panik dolu anlar yaşandı.

Türk Hava Yolları'na ait TC-JJE kuyruk kodlu uçak İstanbul'dan Tayvan'ın başkenti Taipei'ye giderken türbülansa girdi. 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralandı.

Türk Hava Yolları'na ait TC-JJE kuyruk kodlu uçak İstanbul'dan Tayvan'ın başkenti Taipei'ye giderken türbülansa girdi. 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralandı.

Konuya ilişkin THY'den jet açıklama geldi. Açıklamada, "TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Konuya ilişkin THY'den jet açıklama geldi. Açıklamada, "TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir" denildi.
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