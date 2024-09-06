Bomba İhbarı: Uçak Erzurum'a Acil İniş Yaptı
Bomba İhbarı: Uçak Erzurum'a Acil İniş Yaptı
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Mumbai'den Almanya'nın Frankfurt kentine giden Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.
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Hindistan uçağına bomba ihbarı yapıldı. Mumbai'den Almanya'nın Frankfurt kentine giden Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı.
TRT Haber'e konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Çiftçi, "Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor" dedi.
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