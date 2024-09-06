Engin Polat'ın Tahliye Kararına İtiraz Reddedildi

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Engin Polat hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Engin Polat'ın tahliyesine itiraz reddedildi.