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Engin Polat'ın Tahliye Kararına İtiraz Reddedildi

Engin Polat'ın Tahliye Kararına İtiraz Reddedildi

Dilan Polat Engin Polat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.09.2024 - 17:04

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Engin Polat hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Engin Polat'ın tahliyesine itiraz reddedildi.

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Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyelerine karar verildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyelerine karar verildi.

Mahkeme heyeti, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Mahkeme heyeti, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Başsavcılık, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan, verilen tahliye kararının kaldırılmasını, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Başsavcılık, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan, verilen tahliye kararının kaldırılmasını, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ancak Engin Polat'ın tahliyesine itiraz reddedildi.

Ancak Engin Polat'ın tahliyesine itiraz reddedildi.
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