Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teğmenleri Hedef Aldı: ''Birkaç Tane Kendini Bilmez Temizlenecek''

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında inceleme başlatılmıştı. Bu olay sonrası 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teğmenleri hedef alarak, ''Teğmenlerin yemin töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıç çekti. Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek' dedi.