Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teğmenleri Hedef Aldı: ''Birkaç Tane Kendini Bilmez Temizlenecek''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teğmenleri Hedef Aldı: ''Birkaç Tane Kendini Bilmez Temizlenecek''
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında inceleme başlatılmıştı. Bu olay sonrası 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teğmenleri hedef alarak, ''Teğmenlerin yemin töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıç çekti. Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki yemin töreninin ardından bir grup teğmenin bir araya gelerek yemin etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Teğmenlere "O kılıçları kime çekiyorsunuz?'' diye soran Erdoğan, bu askerlerin TSK'den 'temizleneceğini' kaydetti:
"Teğmenlerin yemin töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıç çekti. Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir. Üniversitemizle ve kara kuvvetlerimizle, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atacağız. Ordumuzu siyasi emellere alet edenlere karşı gerekli adımları mutlaka atacağız."
MSB, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sırasında teğmenlerin kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması olayına ilişkin inceleme başlatmıştı.
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