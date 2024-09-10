Narin'i Para Karşılığı Dereye Atmıştı: İtirafçı Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, savcılığa sevk edildi. İtirafçının arkadaşı, ''Muhtardan elektrik ruhsatı ve para almak için yaptı'' demişti.