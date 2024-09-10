Narin'i Para Karşılığı Dereye Atmıştı: İtirafçı Adliyeye Sevk Edildi
Narin'i Para Karşılığı Dereye Atmıştı: İtirafçı Adliyeye Sevk Edildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, savcılığa sevk edildi. İtirafçının arkadaşı, ''Muhtardan elektrik ruhsatı ve para almak için yaptı'' demişti.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi.
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Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran dün gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.
Gözaltındaki isimlerin sorguları sürerken, savcılık 24 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi kararı aldı.
Cinayetle ilgili ilk itiraf gözaltındaki Nevzat Bahtiyar’dan geldi. Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar, savcılığa çıkarıldı. Bahtiyar'ın savcılığa verdiği ifade işleminin ardından tutuklanması bekleniyor.
200 bin TL karşılığında Narin'in cesedini dereye atmayı kabul eden Nevzat Bahtiyar ifadesinde, ''Battaniyeye sarılı çocuğu ikimiz alıp çuvala koyduk. Ben çuvalı arabama koydum sonra muhtar dereyi işaret etti. Ben de arabamla dere kenarına gittim. Çuvalın ağzını bağlayacak ip aradım. Sonra çuvalda bulunan çantanın ipini söküp çuvalın ağzını bağlamaya başladım. Eve geldiğimde köyde insan hareketliliği vardı. Kendi annem ve eşim de Narin Güran’ı aramaya çıkmışlardı. Evde namaz kıldım daha sonra yemek yemeden Narin’i arama faaliyetine katıldım” demişti.
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