4 Gün Önce Kaybolmuşlardı: Kadıköy'de Bulunan İki Kız Çocuğunun Babaları Gözaltına Alındı
4 Gün Önce Kaybolmuşlardı: Kadıköy'de Bulunan İki Kız Çocuğunun Babaları Gözaltına Alındı
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6 Eylül'de kaybolduktan sonra dün Kadıköy'de bulunan 2 kız çocuğunun ifadeleri acı gerçeği ortaya çıkardı.
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Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde beraber bulunan 14 yaşındaki M.G. ile 13 yaşındaki S.Y'nin durumuna ilişkin soruşturma sürüyor.
Kız çocuklarından S.Y. ile pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, çocuğun babası Sedat Y. tarafından dilendirilmeye ve marketlerden hırsızlığa zorlanıp darbedildiği tespit edildi.
Diğer çocuk M.G'nin de babası A.G. tarafından para karşılığı beraber kaçtığı S.Y'nin 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile zorla evlendirildiğini, darbedilip hırsızlığa zorlandığını anlatması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Polisin çalışması sonucu Sedat Y. ile A.G. gözaltına alındı. S.Y'nin ağabeyi E.Y, dedesi E.Y ile annesi H.T'nin yakalanması için de çalışmalar ise sürüyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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