Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti: Polis Kaldırımda Yürüyen Anne ve Kızına Çarptı

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti: Polis Kaldırımda Yürüyen Anne ve Kızına Çarptı

Polis Kaza şişli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 13:33

İstanbul'un Şişli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Polis aracı kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Feci kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM’nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Feci kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM’nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Cadde üzerinde geri manevra yapan polis, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı.

Cadde üzerinde geri manevra yapan polis, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı.

Kazada, kadınlardan biri yere yığılırken, diğeri ayağından yaralandı.

Kazada, kadınlardan biri yere yığılırken, diğeri ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Onur Kaya

Acaba kızı kaç yaşında idi

ne demek

işte o anlar değil o anların sonrası düzgün haber yapın.