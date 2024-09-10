Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti: Polis Kaldırımda Yürüyen Anne ve Kızına Çarptı
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti: Polis Kaldırımda Yürüyen Anne ve Kızına Çarptı
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Feci kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM’nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
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Cadde üzerinde geri manevra yapan polis, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı.
Kazada, kadınlardan biri yere yığılırken, diğeri ayağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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İşte o anlar:
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Acaba kızı kaç yaşında idi
işte o anlar değil o anların sonrası düzgün haber yapın.