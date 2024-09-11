Narin Güran Cinayetinde Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 kişinin ise sorguları tamamlandı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.