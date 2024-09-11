Narin Güran Cinayetinde Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Narin Güran Cinayetinde Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 kişinin ise sorguları tamamlandı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran önceki gün gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.
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Narin’in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar da şüpheliler arasında yer alıyor. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.
Gözaltında bulunan 22 şüpheli ise bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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