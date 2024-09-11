Pensilvanya'da 90 Dakikalık Kapışma: Harris ile Trump, Canlı Yayında İlk kez Karşı Karşıya Geldi
Pensilvanya'da 90 Dakikalık Kapışma: Harris ile Trump, Canlı Yayında İlk kez Karşı Karşıya Geldi
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, ilk kez televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi.
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Demokrat aday Harris ile Cumhuriyetçi aday Trump, ABC News kanalında yayınlanan ve 90 dakika süren canlı yayında kozlarını paylaştı.
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Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde Ulusal Anayasa Merkezi'nde yapılacak münazara Amerikan ABC News'ten yayınlandı.
Tartışma öncesi her iki taraftanda beklenmeyen bir hamle geldi. Harris, programın başında Trump'ın elini sıkarak kendisini ismiyle tanıttı. Bu, 2016'dan bu yana bir başkanlık tartışmasında ilk el sıkışma oldu.
Trump, Demokratlar’ın yönetimindeki eyaletlerde 9. ayda kürtaj yapıldığını, “bebeklerin doğum sonrası öldürüldüğünü” ortaya attı. ABC televizyonu moderatörü Linsey Davis, ABD’de böyle bir eyalet olmadığını kaydetti.
İki aday da İsrail'e destek verdiklerini açıklarken, Harris, her şeyin 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla başladığını hatırlattı. Harris, "O gün de bugün de İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söylüyorum. Ancak şu da bir gerçek ki aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok fazla masum Filistinli öldürüldü. Bu savaş sona ermeli, hemen sona ermeli" dedi.
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Trump ise "Esirleri Hamas'ın elinden nasıl kısa sürede kurtaracaksınız?" şeklindeki soruya, "Eğer ben başkan olsaydım bu (Gazze'deki savaş) hiç başlamazdı. Eğer ben başkan olsaydım Rusya asla Ukrayna'ya saldırmazdı. Eğer o başkan olursa İsrail 2 yıl içinde ortadan kalkar" diyerek yanıt verdi. Ayrıca Trump Harris'in Arap halklarından ve Yahudilerden nefret ettiğini iddia etti.
Demokrat aday Harris’e göçmenlik konusunda sert eleştiriler yönelten Trump, düzensiz göçmenlerin Amerikan vatandaşlarının evcil hayvanlarını yediğini iddia etti. Trump, “Sprinfield’da köpekleri yiyorlar. Ülkemize giren insanlar, kedileri yiyor. Burada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar” diye konuştu.
Canlı yayının kapanış konuşmaları bölümünde Harris, Trump'ın ülkeyi geriye götüreceğini iddia etti. Trump ise 3,5 yıldır iktidarda olan Harris'in Biden politikalarını tekrar edeceğini ve şimdiye kadar yönetiminin bir şey yapmadığını öne sürdü.
İki rakibi ilk kez karşı karşıya getiren canlı yayında Trump'ın toplam 42 dakika 52 saniye, Harris'in ise 37 dakika 36 saniye konuştuğu kaydedildi. Canlı yayın sonrası iki taraf da kendilerinin gecenin galibi olduğunu açıklarken, salonun dışında toplanan Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında arbede yaşandı.
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