Torununu Balkondan İtmişti: Üvey Babaanne Tutuklandı
Torununu Balkondan İtmişti: Üvey Babaanne Tutuklandı
Ordu'da yaşayan 35 yaşındaki üvey babaanne Şerefe Çokyaşar, 2 yaşındaki torununu balkondan aşağıya itti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile, Şerefe Çokyaşar'ı ihbar etti. Üvey babaanne tutuklandı.
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6 Eylül'de meydana gelen olayda, üvey babaanne Şerefe Çokyaşar, Hanife Çokyaşar'ı evin balkonundan aşağı itti. Çocuğun ağlama seslerini duyan anne Zeynep Çokyaşar, dışarı çıktı ve bebeği yerde görünce 112'ye haber verdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye götürdü. Çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen anne Zeynep Çokyaşar, çocuğunun kayınvalidesi Şerefe Çokyaşar tarafından itildiğini gördü. Ailenin ihbarı üzerine Şerefe Çokyaşar’ı gözaltına aldı. Üvey babaanne, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Üvey babaanne Şerefe Çokyaşar'ın balkondan bilerek ve isteyerek ittiği görülmüştür. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte üvey babaanne Şerefe Çokyaşar gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatılmıştır. Olayın ertesi günü de Korgan Cumhuriyet Savcılığı'nca 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan üvey babaanne hakkında adli işlem tesis edilmiş ve üvey babaanne Şerefe Çokyaşar tutuklanarak, cezaevine konulmuştur" denildi.
İşte o anlar:
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