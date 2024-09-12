Milli Savunma Bakanlığı'ndan Hamle: Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Yeni Görevi Belli Oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Hamle: Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Yeni Görevi Belli Oldu
Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı’nın yeni görevi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı emrine atandığını duyurdu.
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan ve 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.
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Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip ve Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.
Şimdi ise Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'yı yeni bir görev bekliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama ve atama haberi geldi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da geliştiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın "2024 Yılı Genel Atamaları" ile Uzay Komutanlığı'na atandığını açıkladı.
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