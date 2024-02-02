Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na Veda Etti
Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na Veda Etti
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda etti. 2 haftalık uzay görevini tamamlayan Gezeravcı ve diğer 3 astronot için Uluslararası Uzay İstasyonu’nda veda töreni düzenlendi.
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Törende konuşan Gezeravcı, “Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bundan sonraki yolumuz, milletimize hayırlı olsun.” dedi.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay görevini tamamladı. Gezeravcı, yarın Türkiye saatiyle 14.00’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılacak.
Dünya’ya dönüş yolculuğu öncesinde Ax-3 ekibi için uğurlama töreni yapıldı. Gezeravcı, veda töreninde yaptığı konuşmada, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum." dedi.
Gerçekleştirdikleri bu görevin geleceğin teminatı gençler için ilham verici bir başlangıç olmasını dileyen Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Gezeravcı, bu ekibin parçası olduğu için gerçekten onurlu ve ayrıcalıklı hissettiğini belirterek, son 2 haftadır Ax-3 ekibi faaliyetlerini sürdürürken ISS'te bulunan Expedition 70 mürettebatına büyük destekleri, misafirperverlikleri ve kibarlıkları nedeniyle minnettarlığını dile getirdi. Expedition 70 ekibinin, gerçekten çok destekçi olduğunu belirten Gezeravcı, Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria'ya da liderliği için teşekkür etti.
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Gezeravcı, 2 hafta boyunca Axiom'da görev alan herkese misyonun her aşamasında Ax-3 ekibine verdikleri destek için teşekkür ederek "Ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne de onurlu yüzüncü yıl dönümünde insanlı uzay misyonuna adım atmak için verdikleri cesur ve azimli karar için çok minnettarım." dedi.
Alper Gezeravcı, 14 günlük uzay görevi sırasında 13 deney gerçekleştirdi. Gezeravcı sosyal medya mesajında, “Uzayda yaptığım deneyler, Dünya’nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Attığımız her bir adım Dünyamızın geleceği için.” diye konuştu.
Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, Uzay istasyonuna kenetli halde 14 gündür kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek. Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te ISS’den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.
Kapıların kapatılmasının ardından, uzay istasyonundan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek. Atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.
Ses hızının 20 katını aşan bu süratte, kapsülün dış katmanındaki sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkıyor. Bu sıcaklığa karşı Space X, PICA denen ısı kalkanını kullanıyor. Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayan Dragon Kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.
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