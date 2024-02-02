Mektup Gönderildi: Sıradaki Hedef Saint Antuan Kilisesi mi?
Mektup Gönderildi: Sıradaki Hedef Saint Antuan Kilisesi mi?
Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonrası bir sonraki hedefin Saint Antuan Katolik Kilisesi olduğu vurgulandı.
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İstanbul'da bulunan Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlenmiş ve bir kişi hayatını kaybetmişti.
Tuncer Murat Cihan'ın hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında tetikçilerin de olduğu 60 kişiyi gözaltına alınmış, şüphelilerden 26'sı sınır dışı edilmek üzere, geri gönderme merkezine gönderilmişti.
Kalan 34 şüphelinin ise 25'i tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gerçekleştirilen saldırı sonrası Beyoğlu'nda bulunan Saint Antuan Katolik Kilisesi’ne Kâbe ve Türk bayraklı mektup gönderildi.
İstanbul'un en büyük ve cemaati en kalabalık Katolik kilisesi Saint Antuan'a gönderilen bu mektup, Santa Maria'daki silahlı saldırı dosyasına eklendi. İki olayın ilintili olarak değerlendirildiği açıklandı.
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