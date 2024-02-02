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Ankara'da Okul Servislerine Zam: Uzun Mesafe 17 Bin Oldu

Ankara'da Okul Servislerine Zam: Uzun Mesafe 17 Bin Oldu

Ankara Zam
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.02.2024 - 17:08

Akaryakıta üst üste yapılan zamlar sonrası sıra servis ücretlerine geldi. Ankara'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldığı açıklandı. 

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Yurttaşın belini büken zamlara bir yenisi daha eklendi. Okul servis ücretlerine zam yapıldı. En kısa mesafe yıllık 11 bin 960 lira olurken, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.

Yurttaşın belini büken zamlara bir yenisi daha eklendi. Okul servis ücretlerine zam yapıldı. En kısa mesafe yıllık 11 bin 960 lira olurken, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.

Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı. NTV'nin aktardığına göre, şubat ayından geçerli olmak üzere servis ücretleri yüzde 15 zamlandı.

Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı. NTV'nin aktardığına göre, şubat ayından geçerli olmak üzere servis ücretleri yüzde 15 zamlandı.

Zam sonrası en kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.

Zam sonrası en kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.
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