Ankara'da Okul Servislerine Zam: Uzun Mesafe 17 Bin Oldu
Ankara'da Okul Servislerine Zam: Uzun Mesafe 17 Bin Oldu
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Yurttaşın belini büken zamlara bir yenisi daha eklendi. Okul servis ücretlerine zam yapıldı. En kısa mesafe yıllık 11 bin 960 lira olurken, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.
Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı. NTV'nin aktardığına göre, şubat ayından geçerli olmak üzere servis ücretleri yüzde 15 zamlandı.
Zam sonrası en kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.
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