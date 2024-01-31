Seçim Öncesi Emekliye Yeni Zam İddiası: Net Rakam Verdi
Seçim Öncesi Emekliye Yeni Zam İddiası: Net Rakam Verdi
Halk TV Programcısı Ekrem Açıkel'den emeklileri yakından ilgilendiren bir iddia geldi. Açıkel, 10 Mart tarihini işaret ederek, emekli maaşlarına 4 bin TL seyyanen zam yapılacağını öne sürdü. Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ise yine Mart ayının altını çizerek, en düşük emekli maaşına ilişkin net bir rakam verdi.
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere günler kala kulisler hareketlendi. Emekliler için seyyanen zam yapacağına ilişkin kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanuna göre, en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olacak.
Halk TV Programcısı Ekrem Açıkel, AK Partili milletvekillerinin, emeklilerin tepkisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini söyledi. Açıkel, 10 Mart'ta emekli maaşlarına 4 bin TL seyyanen zam yapılacağını iddia etti.
Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, katıldığı canlı yayında zam için 15 Mart tarihini verdi.
Oğuz, şunları söyledi: "Büyük ihtimalle martın 15'inde filan hükümet, emekli oy verebiliyor ya, en düşük emekli maaşını açlık sınırın 2 lira üstüne taşıyacak. 16 bin 550 edecek büyük ihtimalle."
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ülkenin geleceği gitmiş, gençler avrupaya kaçmanın yollarını arıyormuş, kendi çocukları bile bu ekonomide ev alamaz olmuş, ülkeye ne idüğü belirsiz tipler do... Devamını Gör
seçimlerde olmasa zam vermeyeceksiniz.yazıklar olsun,sözde bu sene emeklilerin senesi olacaktı.😂🤣👍
bence emekli olan birinin oy verme hakkı olmamalı... senin seçimlerinle 40 sene geçmiş ülkede, yeter gari, otur köşene denilmeli. Yaşa saygımız var ama yaptı... Devamını Gör