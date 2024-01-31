Seçim Öncesi Emekliye Yeni Zam İddiası: Net Rakam Verdi

Halk TV Programcısı Ekrem Açıkel'den emeklileri yakından ilgilendiren bir iddia geldi. Açıkel, 10 Mart tarihini işaret ederek, emekli maaşlarına 4 bin TL seyyanen zam yapılacağını öne sürdü. Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ise yine Mart ayının altını çizerek, en düşük emekli maaşına ilişkin net bir rakam verdi.