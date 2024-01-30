Hacer Faggo'dan CHP'ye Sert Tepki: ''Beni Partiye Sığdıramadınız''

CHP’den Karaburun Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi beklenen Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, 'Siz beni sığdıramadınız CHP'ye, oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum' diyerek aday gösterilmemesine tepki gösterdi.