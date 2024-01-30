Hacer Faggo'dan CHP'ye Sert Tepki: ''Beni Partiye Sığdıramadınız''
Hacer Faggo'dan CHP'ye Sert Tepki: ''Beni Partiye Sığdıramadınız''
CHP’den Karaburun Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi beklenen Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, 'Siz beni sığdıramadınız CHP'ye, oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum' diyerek aday gösterilmemesine tepki gösterdi.
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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konak Belediye Başkan Aday Adayı olan Hacer Foggo, aday gösterilmemesine sert bir dille eleştirdi.
Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Siz beni sığdıramadınız CHP'ye, oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler" diye yazdı.
Foggo, paylaşımına CHP Genel Merkezi resmi hesabı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Aylin Nazlıaka'yı da etiketledi. Foggo, 14 Mayıs 2023'te yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP 2'nci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı olmuştu. CHP, yerel seçimler için Konak’ta Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu aday gösterme kararı almıştı.
İşte o paylaşım:
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