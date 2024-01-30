Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Parti'den Can Atalay Açıklaması: 'Vekilliği Düşürülüyor'

AK Parti'den Can Atalay Açıklaması: 'Vekilliği Düşürülüyor'

AK Parti Can Atalay
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.01.2024 - 12:03 Son Güncelleme: 30.01.2024 - 12:39

AK Parti'li Leyla Şahin Usta'dan tutuklu yargılanan Can Atalay'a ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. AK Partili Usta, 'Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararları uygulanmayan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin bugün ya da bu hafta içinde düşürüleceğini açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararları uygulanmayan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin bugün ya da bu hafta içinde düşürüleceğini açıkladı

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM'de okutulmasını planladıklarını açıkladı. Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM'de okutulmasını planladıklarını açıkladı. Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" dedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen hak ihlali kararına uyulmaması nedeniyle yapılan iki başvuruda da hak ‘hak ihlali’ kararı vermişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen hak ihlali kararına uyulmaması nedeniyle yapılan iki başvuruda da hak ‘hak ihlali’ kararı vermişti.

21 Aralık’ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan ikinci karar mahkeme tarafından bir önceki kararda olduğu gibi Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar vermişti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
61
21
6
4
3
3
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mamamia

Can Atalay'in tutukluluk hali aklıma gelince yüzlerce kişinin ne suçlara rağmen dışarda olduğunu düşünüp çok üzülüyorum durumuna...

Tony Soprano

Suçlular dışarda diye başka suçluları da mı salalım :D

rcpbyrm

sandıktan çıkana ne kadar da saygılılar !

Tony Soprano

Sandıktan 20 yıldır REİS çıkıyor biat edeceksiniz. Yok öyle gezi gibi hainlikler tertipleyip seçilmiş hükümeti devirmeye çalışmak, sonra da milletvekilliğini... Devamını Gör

ömer

Anayasa mahkemesinin ve yargıtayın aldığı kararları tanımamak hukuk için buyrun cenaze namazına….