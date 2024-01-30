AK Parti'den Can Atalay Açıklaması: 'Vekilliği Düşürülüyor'
AK Parti'den Can Atalay Açıklaması: 'Vekilliği Düşürülüyor'
AK Parti'li Leyla Şahin Usta'dan tutuklu yargılanan Can Atalay'a ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. AK Partili Usta, 'Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek' dedi.
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararları uygulanmayan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin bugün ya da bu hafta içinde düşürüleceğini açıkladı
Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM'de okutulmasını planladıklarını açıkladı. Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" dedi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen hak ihlali kararına uyulmaması nedeniyle yapılan iki başvuruda da hak ‘hak ihlali’ kararı vermişti.
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Can Atalay'in tutukluluk hali aklıma gelince yüzlerce kişinin ne suçlara rağmen dışarda olduğunu düşünüp çok üzülüyorum durumuna...
Suçlular dışarda diye başka suçluları da mı salalım :D
sandıktan çıkana ne kadar da saygılılar !
Sandıktan 20 yıldır REİS çıkıyor biat edeceksiniz. Yok öyle gezi gibi hainlikler tertipleyip seçilmiş hükümeti devirmeye çalışmak, sonra da milletvekilliğini... Devamını Gör
Anayasa mahkemesinin ve yargıtayın aldığı kararları tanımamak hukuk için buyrun cenaze namazına….