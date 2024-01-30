Teoman Saplantılı Hayranı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: "Canım Seni Görmek İstiyor"
Teoman Saplantılı Hayranı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: "Canım Seni Görmek İstiyor"
Şarkıcı Teoman'ın saplantılı hayranıyla başı derde girdi. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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Ünlü şarkıcı Teoman, gittiği her yerde kendisini takip eden saplantılı hayranı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Son zamanlarda gazetecilere yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Teoman'ın başı saplantı hayranıyla derde girdi.
İnsanların kendisini yanlış tanımasından dert yanan ünlü şarkıcı Teoman, "Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim" demişti. Teoman'ın bu sözleri sosyal meydada çok konuşuldu.
Şarkıcı Teoman, kendisini sosyal medyadan sürekli rahatsız eden, ev adresini öğrenen hayranını savcılığa şikâyet etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre A.A. adlı kadın, sosyal medyada Teoman'la ilgili taciz boyutuna varan mesajlar paylaşıyordu.
A.A. soyadını değiştirerek Teoman'ın soyadı olan 'Yakupoğlu'nu kullanmaya başladı. Sosyal medyada yalnızca Teoman'la ilgili içerikler paylaşan A.A, şarkıcının paylaşımlarının altına da "Cumartesi geleceğim, evde ol", "Canım seni görmek istiyor" şeklinde yorumlar yapmıştı.
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Sabah'ın ulaştığı şikayet dilekçesinde; A.A.'nın, Teoman'ı görmek için şarkıcının oturduğu bölgedeki market ve bakkallarda adeta pusuya yattığını, hayranlıktan çok takıntılı bir ruh hali içerisinde olduğunu belirtildi.
Şikâyet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Şüpheli, ısrarlı ve planlı şekilde müvekkilin huzur ve sükûnunu bozmuştur. Müvekkili ısrarla takip eden A.A'nın bu davranışı taciz boyutuna ulaşmıştır. Müvekkil, dışarıya çıktığında sürekli A.A. ile karşılaşma korkusu içinde yaşamaktadır. Sürekli izlenildiği düşüncesine giren müvekkil, can güvenliğinden ciddi derecede endişe duymaktadır. Bu nedenle kendisinden şikâyetçiyiz." Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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