Ünlü Oyuncu Piyanist Sevgilisiyle İtalya'da Evlendi

Yılanların Öcü dizisi ile başlayıp Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler dizi ile devam eden ve son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tülin Ece, piyanist sevgilisi Alberto Giurioli'yle İtalya'da evlendi.