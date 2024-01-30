Ünlü Oyuncu Piyanist Sevgilisiyle İtalya'da Evlendi
Ünlü Oyuncu Piyanist Sevgilisiyle İtalya'da Evlendi
Yılanların Öcü dizisi ile başlayıp Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler dizi ile devam eden ve son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tülin Ece, piyanist sevgilisi Alberto Giurioli'yle İtalya'da evlendi.
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Özellikle Seferin Kızı ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerindeki performansıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Tülin Ece, daha sonra birçok yapımda rol almıştı.
Ünlü oyuncu Tülin Ece değişimiyle herkesi şaşırtmıştı. Dış görünüşündeki değişimi sosyal medyada dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncu Tülin Ece, Instagram hesabından İtalyan piyanist ve besteci sevgilisi Alberto Giurioli'yle evlendiğini duyurdu.
Giurioli ile 14 Ekim 2023'te evlendiğini ilan Ece, nikâh gününden bir fotoğrafını paylaştı.
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