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Ünlü Oyuncu Piyanist Sevgilisiyle İtalya'da Evlendi

Ünlü Oyuncu Piyanist Sevgilisiyle İtalya'da Evlendi

İtalya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.01.2024 - 10:46

Yılanların Öcü dizisi ile başlayıp Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler dizi ile devam eden ve son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tülin Ece, piyanist sevgilisi Alberto Giurioli'yle İtalya'da evlendi.

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Özellikle Seferin Kızı ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerindeki performansıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Tülin Ece, daha sonra birçok yapımda rol almıştı.

Özellikle Seferin Kızı ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerindeki performansıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Tülin Ece, daha sonra birçok yapımda rol almıştı.

Ünlü oyuncu Tülin Ece değişimiyle herkesi şaşırtmıştı. Dış görünüşündeki değişimi sosyal medyada dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu Tülin Ece değişimiyle herkesi şaşırtmıştı. Dış görünüşündeki değişimi sosyal medyada dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu Tülin Ece, Instagram hesabından İtalyan piyanist ve besteci sevgilisi Alberto Giurioli'yle evlendiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Tülin Ece, Instagram hesabından İtalyan piyanist ve besteci sevgilisi Alberto Giurioli'yle evlendiğini duyurdu.

Giurioli ile 14 Ekim 2023'te evlendiğini ilan Ece, nikâh gününden bir fotoğrafını paylaştı.

Giurioli ile 14 Ekim 2023'te evlendiğini ilan Ece, nikâh gününden bir fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Tülin Ece'nin sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi dikkat çekerken, nikahtan paylaştığı fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu.

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