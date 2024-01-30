Sedat Peker Ortaya Çıktı: Eşi Özge Peker Paylaştı
Sedat Peker Ortaya Çıktı: Eşi Özge Peker Paylaştı
Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker'in eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kızlarının bale yarışmasına giden çift, kızlarına destek oldu. Özge Peker fotoğrafa, “Kızlarının gururla bekleyen anne- baba” notunu düştü.
Peker, devamında kızlarının ödüllü fotoğrafını paylaşarak, “Gurur kaynağım” dedi.
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