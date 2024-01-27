Korkutan İzmir Depremi Sonrası Naci Görür'den İlk Yorum: ''Olasılıkla Normal Fay Üzerinde''
Korkutan İzmir Depremi Sonrası Naci Görür'den İlk Yorum: ''Olasılıkla Normal Fay Üzerinde''
Kuşadası körfezinde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Yer Bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den ilk yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
AFAD, saat 08.19'da Ege Denizi'nde, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntı yerin 8,5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yer Bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından ilk yorumu yaptı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körfez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda